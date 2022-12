Luftstreitkräfte erhielten ersten "Leonardo-Hubschrauber"

Der erste der neuen Mehrzweckhubschrauber "Leonardo AW169M" ist am Mittwoch am Fliegerhorst Brumowski im niederösterreichischen Langenlebarn an die Luftstreitkräfte übergeben worden. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bezeichnete ihn als Symbol für die Modernisierung der Luftstreitkräfte und unterschrieb beim Festakt eine Vereinbarung für weitere 18 Maschinen. Insgesamt werden somit bis 2028 36 neue Hubschrauber angeschafft.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Bundesheer-Hubschrauber Leonardo: Erster Hubschrauber an Bundesheer in Langenlebarn übergeben