Bundesheer modernisiert für 690 Mio. Euro Fliegerabwehr

Das Bundesheer wird in den kommenden fünf Jahren sein 35 mm-Luftabwehrsystem modernisieren. Am Dienstag unterzeichnete Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) einen entsprechenden Vertrag mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall. Noch heuer sollen die ersten Geschütze für die Modifizierung in die Schweiz verlegt werden. Die ersten voll funktionierenden erwartet Tanner dann 2025 zurück, wie sie bei einer Pressekonferenz erklärte.

BILD: SN/APA/BUNDESKANZLERAMT/ANDY WENZEL Tanner unterzeichnete Vertrag zur Modernisierung der Luftabwehr