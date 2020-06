Bundesheer: Nationaler Sicherheitsrat wird einberufen - Tanner will nun doch keine Kasernen schließen

In der Aufregung um ihre Reformpläne zur Heeresstruktur hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner Kanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP) nun gebeten, den Nationalen Sicherheitsrat einzuberufen. Die Sitzung findet binnen 14 Tagen statt. Einmal mehr betonte sie am Freitag entgegen den ursprünglich kolportierten Plänen, dass die militärische Landesverteidigung die Kernaufgabe des Heers bleibt.

Der Nationale Sicherheitsrat ist ein vertrauliches Beratungsgremium der Regierung in Angelegenheiten der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Vertreten sind dort neben den zuständigen Regierungsmitgliedern auch Mitglieder aller im Hauptausschuss des Nationalrats vertretenen Parteien.

Tanners Kabinett hatte bei einem Hintergrundgespräch Pläne auf eine weitgehende Reduktion der militärischen Landesverteidigung bekannt gegeben - die Ministerin musste daraufhin zum Rapport beim Bundespräsidenten und ruderte insofern zurück, als sie die Reformideen nur noch als "Startschuss für einen Prozess zur Weiterentwicklung des Bundesheeres" verstanden wissen wollte.

Diese Linie verfolgte Tanner nun auch am Freitag weiter: Mit der Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates werde man diesen Prozess auch auf politischer Ebene starten, hieß es in einer Aussendung. "Am Ende werden wir unser Heer in das 21. Jahrhundert geführt haben", meinte sie. "Dabei ist klar: Die militärische Landesverteidigung ist und bleibt die Kernaufgabe des Bundesheeres", daneben müsse man sich auf neue Bedrohungen vorbereiten.

Die Welle der Empörung von allen Seiten - selbst der Grüne Koalitionspartner fordert eine Aussprache - nimmt Tanner offenbar gelassen: "Ich wurde nicht Ministerin, damit alles so bleibt, wie es ist."

Tanner hat indes mit ihren Auftritt in der "ZiB2" Donnerstagabend für weitere Verärgerung in der Truppe gesorgt. Die Unteroffiziersgesellschaft reagierte am Freitag sehr enttäuscht und mit harter Kritik. "Chance vertan und Vertrauen gebrochen", lautet der Titel einer Aussendung des Präsidenten der Österreichischen Unteroffiziersgesellschaft, Othmar Wohlkönig.

Zunächst habe die aus dem Kabinett des Verteidigungsressorts verschossene "Nebelgranate" nicht wieder gut zu machenden Kollateralschaden bei den Bediensteten des Bundesheeres angerichtet. Angesichts dessen hätten unzählige Soldaten - darunter auch Führungskräfte - mit Spannung das Interview der Ministerin verfolgt. "Wir alle erhofften uns von der Bundesministerin Tanner klare Aussagen zur Zukunft des Bundesheeres", so Wohlkönig. Die Ministerin habe aber die Chance, "auf verständliche Fragen eindeutige Antworten zu geben und vor allem eine klare Botschaft an die tausenden Soldatinnen und Soldaten zu senden", vertan. Die Soldaten seien in der Vergangenheit genug "hinangehalten und enttäuscht" worden.

Tanner wolle "selbstverständlich" keine Kasernen schließen

Die militärische Landesverteidigung sei das Wichtigste, betonte Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Donnerstag, in der ZiB2. Auf die Frage, ob im Zuge einer Heeresreform Kasernen geschlossen werden könnte sagte sie: "Na selbstverständlich nicht". Nicht zu erfahren war von Tanner, welche Reformschritte jetzt - nach Ankündigung und Zurückrudern am Mittwoch - tatsächlich geplant sind. Bei einem Hintergrundgespräch der Ressortführung (ohne Ministerin) Dienstagabend waren Kasernenschließungen - im Zuge der Reduktion der militärischen Landesverteidigung auf ein Minimum - nicht ausgeschlossen worden. Auf wiederholte Fragen, ob die da bekannt gegebenen radikalen Änderungen ihren Reformpläne waren, ging Tanner nicht ein, ebenso auf die Frage danach, was sie jetzt tatsächlich plant.

Sie versicherte, dass die militärische Landesverteidigung "das Wichtigste" und Kernaufgabe des Heeres sei, man sich aber auch "Schritt für Schritt" auf neue Bedrohungsbilder einstellen müsse und dass es ihre Aufgabe sei, das Regierungsprogramm "Punkt für Punkt" umzusetzen.

Grüne fordern Aussprache - Generalstabsmitarbeiter nicht vorab informiert

Wie berichtet hat die Verteidigungsministerin am Mittwoch bekanntgegeben, das Bundesheer zu verkleinern und einen Großteil der verbliebenen schweren Waffen abzuschaffen. Das Heer soll sich auf Katastrophen- und Assistenzeinsätze für die Polizei konzentrieren, da die Notwendigkeit von militärischer Landesverteidigung praktisch ausgeschlossen sei, heißt es in den Plänen der Ministerin. Nicht nur der Oberbefehlshaber Bundespräsident Alexander Van der Bellen war offensichtlich nicht über die verkündeten Heeres-Reformpläne der Verteidigungsministerin informiert, auch die meisten Generalstabsmitarbeiter und der Koalitionspartner wussten nichts davon. Deshalb haben die Grünen "dringend" eine Aussprache verlangt. Diese soll am Freitag um 13 Uhr stattfinden.

"Ich will dringend eine Aussprache über die Pläne, die uns völlig unbekannt waren", sagte Wehrsprecher David Stögmüller. Man müsse "darüber reden, welche Einzelheiten umgesetzt werden können".

Ebenso überrascht vom Vorstoß der Ressortchefin war laut "Standard" der Generalstab. Dort erfuhren die meisten Mitarbeiter erst aus den Medien über Tanners Vorhaben. "Dass solche Pläne in dieser Tragweite ohne vorherige Absprache verkündet werden, haben wir noch nicht erlebt", sagte ein Generalstabs-Mitglied der Zeitung.

Quelle: APA