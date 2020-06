Bundesheer: Opposition pocht auf Erklärung von Tanner im NR

Die Oppositionsparteien haben sich nach der Ankündigung einer tief greifenden Heeresreform zusammengetan und verlangen nun eine Erklärung von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) im Nationalrat. In einem gemeinsamen Brief an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) fordern SPÖ, FPÖ und NEOS, dass Tanner in der Sondersitzung am kommenden Dienstag über ihre Pläne und Vorhaben berichtet.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Tanner kündigte tiefgreifende Umstrukturierung des Bundesheeres an