Bundesheer wirbt um mehr Soldatinnen

Vor 23 Jahren rückten die ersten Frauen zum Bundesheer ein, heute sind es 672. Das Verteidigungsministerium startet nun eine Kampagne, um diese Zahl zu heben. Geworben wird mit Karrierechancen und einem abwechslungsreichen Beruf.

In den 80er-Jahren gab es noch Männer im Bundesheer, die bei den Zeitungen anriefen und sie ersuchten, zu den Pressekonferenzen keine Frauen zu schicken, denn diese würden so unwissende Fragen stellen. Diese Männer hätten sich sehr gewundert, wären sie bei der Pressekonferenz dabei gewesen, die Dienstag im Verteidigungsministerium stattfand: der Minister - eine Frau; alle Teilnehmer am Podium - Frauen; die überwiegende Zahl der Journalisten - Frauen; und das Thema: mehr Frauen zum Heer!

Im Jahr 1998 hat ...