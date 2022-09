Bundesheer zeigt neuen Hubschrauber

Auf der Flugschau "Airpower" ist der Leonardo AW-169 zu sehen.

Die große Flugschau "Airpower", die am Freitag und Samstag in Zeltweg stattfindet, ermöglicht einen Blick in die Zukunft des Heers. Denn zu sehen sein wird unter anderem der neue Hubschrauber Leonardo AW-169, der beim Bundesheer ab Jahresende in Dienst gestellt wird. Beim italienischen Hersteller bestellt wurden insgesamt 18 Helikopter. Sie sollen den Mehrzweckhubschrauber Alouette III ersetzen, der 2023 aus Altersgründen ausgeschieden wird. Bei dem Helikopter, der in Zeltweg gezeigt wird, handelt es sich um eine italienische Maschine. Die für Österreich ...