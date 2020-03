Bundeskanzler Kurz nennt Zahlenszenarien zum Coronavirus

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat im Bundesrat die Dramatik der Corona-Krise auch mit Zahlen geschildert. Mittlerweile sei man in Österreich bei über 300 Infizieren. In einigen Tagen sei man an der Tausender-Grenze, eine Woche darauf bei der Zehntausender-Grenze. Am Donnerstag will sich die Regierung außerdem mit Vertretern der kritischen Infrastruktur treffen.

Regierung versucht, den Coronavirus-Höhepunkt zu verschieben