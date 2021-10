Bundeskanzler Schallenberg trifft Opposition

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Montag seine angekündigten Gespräche mit den Chefinnen der Parlamentsparteien gestartet. Als erste an der Reihe war SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Im Anschluss schrieb der Regierungschef auf Twitter, es sei ein offenes und gutes Gespräch gewesen. Man sei sich einig, auch in turbulenten Zeiten einen konstruktiven Dialog zu führen und auf Augenhöhe miteinander kommunizieren zu wollen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Erste Kontaktaufnahme

Ganz ähnlich äußerte sich Rendi-Wagner: "Die Arbeit für unser Land muss weitergehen." Österreich könne sich Stillstand und Blockaden innerhalb der Koalition nicht leisten. Gerade in turbulenten Zeiten seien Gespräche auf Augenhöhe wichtig. Ebenfalls am Montag angesetzt ist eine Unterredung mit NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger. Der Termin für das Treffen mit FPÖ-Chef Herbert Kickl steht noch nicht fest. Auch mit den Vorsitzenden der Sozialpartner-Organisationen wird es in den kommenden Tagen zu einem Austausch kommen. Mit den Landeshauptleuten hat Schallenberg bereits telefonischen Kontakt gesucht bzw. will mit ihnen auch noch persönlich zusammenkommen.