Bundeskanzler Schallenberg: "Wir müssen runter vom Gas"

Es gab eine "veritable Erschütterung", eine "echte innenpolitische Krise", die auch zu "zwischenmenschlichen Zerwürfnissen" in der Koalition geführt habe. Ab nun müssten sich wieder alle Verantwortungsträger ihrer Verantwortung bewusst werden, sagt der neue Kanzler Alexander Schallenberg im SN-Interview. Nach dem Nationalfeiertag ist eine interne Aussprache der Koalition geplant.

Herr Bundeskanzler, Sie haben uns Journalisten in den vergangenen Tagen überrascht. Wir haben einen Beamten und Diplomaten erwartet, aber keinen, der so viel Emotion zeigt. Alexander Schallenberg: Ich gehe diese Riesenaufgabe mit Respekt und Ehrfurcht an. Aber wir sind alle nur Menschen. Es gab eine veritable Erschütterung, eine echte innenpolitische Krise samt zwischenmenschlichen Zerwürfnissen. Das sind Risse, die gekittet werden müssen. Also runter vom Gas, Atempause. Wir müssen wieder in die Substanz kommen. Das ist wie bei einem Fußballteam: Nur ...