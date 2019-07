Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ließ ihre Nachfolge im VfGH ausschreiben

Die Nachfolge von Brigitte Bierlein an der Spitze des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) ist am Dienstag im Amtsblatt der Wiener Zeitung ausgeschrieben worden. Die Ausschreibung ist von der am 3. Juni als Bundeskanzlerin angelobten Bierlein selbst unterzeichnet. Die Personalentscheidung dürfte aber voraussichtlich erst die nachfolgende Regierung treffen.

SN/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein.