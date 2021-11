Bundespräsident muss wegen Corona im Büro ins Homeoffice

Bundespräsident Alexander Van der Bellen muss wegen einer positiven Corona-Testung einer - zweimal geimpften - Mitarbeiterin ins Homeoffice. Van der Bellen, der selbst bereits den dritten Stich erhalten hat, wird seine Amtsgeschäfte dort in den nächsten Tagen führen und keine offiziellen Termine wahrnehmen, hieß es in einer Aussendung der Präsidentschaftskanzlei am Samstag.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Van der Bellen nimmt vorerst keine Termine wahr