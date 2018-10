Bundespräsident traf israelischen Staatspräsidenten in Wien

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitag den Staatspräsidenten Israels, Reuven Rivlin, am Wiener Flughafen zu einem halbstündigen Gespräch getroffen. Besprochen wurden eingangs die bilateralen Beziehungen, berichtete die Präsidentschaftskanzlei in einer Aussendung.

SN/APA (Bundesheer)/CARINA KARLOVIT Rivlin lud Van der Bellen für nächstes Jahr nach Israel ein