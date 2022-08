Seit Dienstag können Unterstützungserklärungen abgegeben werden. Drei Kandidaten nützten diesen Tag für medienwirksame Auftritte.

Am liebsten würde er mit Alexander Van der Bellen auf ein Bier gehen, müsste er unter jenen wählen, die (wieder) in die Hofburg wollen. Und fast hätte Dominik Wlazny am Dienstag auch die Gelegenheit dazu gehabt. Da warb der besser als Marco Pogo bekannte Chef der Bierpartei just am selben Eck wie der ...