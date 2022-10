Abschließende Auftritte der Kandidaten Wlazny und Grosz

Der Präsidentschaftswahlkampf neigt sich dem Ende zu. Die meisten Kandidaten brachten am Freitag ihre Abschlussveranstaltungen über die Bühne. Bierpartei-Chef Dominik Wlazny motivierte seine Anhänger Freitagnachmittag am Stephansplatz mit einer kurzen, launigen Rede und lauter Rock-Musik. Gerald Grosz war ebenfalls in der Innenstadt unterwegs, allerdings schon am Vormittag am Platz vor der Präsidentschaftskanzlei.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Die Kandidaten werben noch auf Hochtouren für sich