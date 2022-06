Bundespräsidentenwahl: Die FPÖ erhöht die Spannung

Wer geht für die FPÖ in die Hofburgwahl? Am Dienstag traf sich der Parteivorstand, zuvor gab es viel Geheimniskrämerei. Dabei dürfte die Entscheidung schon gefallen sein.

Es war kein eigener Punkt auf der Tagesordnung des Bundesparteivorstands der FPÖ am Dienstagnachmittag, dennoch war es das zentrale Thema: Wer wird den amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen bei der Hofburgwahl, die voraussichtlich im Oktober stattfindet, herausfordern? Die Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst? Oder gar Parteichef Herbert Kickl persönlich? Die FPÖ gab sich am Dienstag zugeknöpft. Nicht einmal Ort und Zeit des Treffens wollte man anfangs bekannt geben. Parteichef Kickl teilte schließlich mit, dass es am Dienstag keine Entscheidung geben werde. ...