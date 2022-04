Bundespräsidentenwahl: Van der Bellen lässt sich lange bitten

Wird sich der Bundespräsident der Wiederwahl stellen? Van der Bellen hat es nicht eilig mit der Entscheidung.

"In der Endphase" ist ein dehnbarer Begriff. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wählte diesen Begriff, als er am 23. Jänner dieses Jahres gefragt wurde, ob er im heurigen Herbst ein weiteres Mal zur Präsidentschaftswahl anzutreten gedenke. Er sei "in der Endphase" der diesbezüglichen Entscheidung, sagte der Bundespräsident damals.

Seither sind knapp drei Monate ins Land gezogen, und Van der Bellen hält sich in der Frage seiner Wiederkandidatur nach wie vor bedeckt. Sogar im wörtlichen Sinne: Als bei der ...