Auf den letzten Metern im Hofburgrennen

Fünf Abschlusskundgebungen und ein Oktoberfest. Am Wahlsonntag könnte es nicht nur "mathematisch knapp" werden.

Podcast "Hinter den Schlagzeilen"

Der Wahlkampf um die Bundespräsidentschaft ging am Freitag ins Finale. Die Ausgangslage: Amtsinhaber Alexander Van der Bellen hofft auf eine Wiederwahl gleich im ersten Wahlgang. Dazu müsste er auf 50 Prozent plus eine Stimme kommen. Da sich nicht weniger als sechs Gegenkandidaten an seine Fersen geheftet haben, wird die Wahl spannender als noch vor wenigen Monaten gedacht. Denn jeder der sechs Gegenkandidaten knabbert an der absoluten Mehrheit, ...