Bundespräsidentschaftswahl: Das große Sammeln beginnt am Dienstag

Jeder Kandidat braucht 6000 Unterschriften und 3600 Euro.

Dienstag, der 9. August - das ist für die heurige Bundespräsidentenwahl ein wichtiges Datum: Es handelt sich um den Stichtag der Wahl am 9. Oktober. Laut Wahlgesetz ist er 61 Tage vor der Wahl und entscheidet über diverse Fristen.

Vor allem beginnt an diesem Tag das Sammeln der Unterstützungserklärungen. Wer am 9. Oktober auf dem Wahlzettel stehen will, muss bis zum 2. September in der Hauptwahlbehörde 3600 Euro Kostenbeitrag zahlen und 6000 Unterstützungserklärungen hinterlegen.

...