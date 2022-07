Bundespräsidentschaftswahl: FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz "als seriöses Gegenangebot"

Volksanwalt Walter Rosenkranz ist der Kandidat der FPÖ für die Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober. Der 59-jährige Niederösterreicher geht mit dem Slogan "Holen wir uns unser Österreich zurück" ins Rennen. Er räumte mit der Mär auf, er sei ein Überraschungskandidat.

"Holen wir uns unser Österreich zurück". Vor diesem Plakat präsentierte Parteichef Herbert Kickl "seinen" Kandidaten Walter Rosenkranz für die Bundespräsidentschaftswahl. "Er hat dieses freiheitliche Verständnis von Bürgernähe und staatspolitischer Verantwortung." Es brauche ein seriöses Gegenangebot. Rosenkranz lebe die Werte und die Traditionen, die die Heimat so lebens- und liebenswert machten. "Er steht mitten im Leben, ist alles andere als abgehoben." Er sei ein Freiheitlicher mit Leib und Seele und beweise in seiner Tätigkeit als Volksanwalt, dass er überparteilich denke und sich für jeden stark mache. Für Kickl ist er der ideale Kandidat für all jene, die eine Alternative zum Amtsinhaber suchten.

Walter Rosenkranz will künftig "die Verantwortung im Sinn der Bürger" übernehmen. Die Kinder und Jugendlichen seien über drei Jahre in der Pandemie "ausgesperrt" worden, es sei an der Zeit, ihnen die Chancen zu geben, die sie versäumt hätten. "Ich versichere Ihnen, dass ich einen sehr großen Respekt vor diesem Amt habe." Er kritisierte die Haltung der Regierung in der Coronapandemie, die mit dem "unwürdigen" Impfpflichtgesetz die Bevölkerung gespalten habe, und die im Ukrainekrieg die Neutralität Österreichs leichtfertig aus der Hand gegeben habe. Er werde keinen "Brutalowahlkampf" führen und auch keinen "Jux-Wahlkampf", er werde einen Wahlkampf für die Menschen, mit den Menschen und bei den Menschen führen. "Ich stehe vor Ihnen als durch und durch Freiheitlicher, aber vor allem als echter rot-weiß-roter Patriot, und ich stehe vor Ihnen als Bürger dieses Landes, mit Stärken, Schwächen und Emotionen." Rosenkranz selber sieht sich übrigens nicht als Überraschungskandidat, im Gegenteil, er sei von Anfang an in einem Pool von möglichen Kandidaten gewesen. "Letztlich ist dann der Zuschlag gekommen." Als sein Ziel bei der Hofburg-Wahl definierte er, in die Stichwahl zu kommen und dann "50 Prozent und eine Stimme" zu erhalten. Sein Amt als Volksanwalt legt Rosenkranz eigenen Angaben nach während des Hofburg-Wahlkampfs nicht zurück.

Rosenkranz zählte nicht zum Favoritenkreis

Rosenkranz zählte nicht zum Favoritenkreis für das schwierige Rennen gegen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen. Genannt worden waren etwa Verfassungssprecherin Susanne Fürst (laut Kickl eine "ganz heiße Aktie") und zuletzt auch Petra Steger, Nationalratsabgeordnete und Tochter des freiheitlichen Urgesteins Norbert Steger. Auch "Krone"-Kolumnist und Anwalt Tassilo Wallentin sprang ab und überlegt laut oe24.at nun eine eigene, unabhängige Kandidatur.

Dennoch verlief Rosenkranz' Kür recht flott und ohne Gegenstimmen: Die Sitzung des nahezu vollständigen Parteipräsidiums (nur ein Mitglied fehlte laut Kickl) dauerte laut FPÖ-Aussendung nur knapp 45 Minuten. "Alle Teilnehmer der Sitzung haben sich zu Wort gemeldet und ein einstimmiges Votum zugunsten von Dr. Walter Rosenkranz abgegeben", erklärte der Parteichef.

Seit 2019 ist Walter Rosenkranz Volksanwalt

Der niederösterreichische Jurist - der am 29. Juli 60 Jahre alt wird - war von 2008 bis 2019 Nationalratsabgeordneter und von 2017 bis 2019 geschäftsführender Klubobmann der FPÖ. Außerdem war er von 2013 bis 2019 Landesparteiobmann der FPÖ Niederösterreich. Seit 1. Juli 2019 ist er Volksanwalt.

Der Kremser ist übrigens nicht verwandt mit Barbara Rosenkranz, die 2010 als Hofburg-Kandidatin der FPÖ antrat und damals 15,24 Prozent holte, das bisher schwächste Ergebnis der nunmehr sechs freiheitlichen Bewerber. Leicht dürfte es auch Walter Rosenkranz nicht haben. Zum einen sitzt Van der Bellen recht fest im Sattel. Zum anderen wollen zumindest zwei weitere Kandidaten antreten, deren Programm inhaltlich den freiheitlichen Standpunkten ähnelt: So wettert etwa der ehemalige BZÖ-Politiker Gerald Grosz ebenso gegen Coronamaßnahmen und Sanktionspolitik gegen Russland wie auch der Chef der impfkritischen Liste MFG, Michael Brunner.

Politikwissenschafterin erwartet "achtbares Ergebnis"

Dennoch sieht Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle durchaus gute Chancen, dass der recht bekannte und gemäßigte Rosenkranz ein "achtbares Ergebnis" schafft. Ein Erfolg wären mehr als 20 Prozent, also mehr als der Wert, bei dem die FPÖ aktuell in den Umfragen steht, erläuterte sie in der "ZiB2". Dass es zu einer Stichwahl kommt - weil Amtsinhaber Van der Bellen unter 50 Prozent bleibt - hält sie "aus heutiger Sicht für unwahrscheinlich". Für die FPÖ sei Rosenkranz jedenfalls eine "sichere Variante", analysierte der Politologe Peter Filzmaier im ORF-"Report". Denn aus Sicht der Partei gehe es vorrangig nicht um das Wahlergebnis, sondern darum, dass FPÖ-Positionen "auf offener Medienbühne wochen- und monatelang präsentiert werden" können. Und das sei mit dem Politik-Profi Rosenkranz garantiert.

Dem Ergebnis des letzten blauen Präsidentschaftskandidaten, Norbert Hofer, auch nur nahe zu kommen wird Rosenkranz - wie die Politologen meinen - nicht gelingen. Dieser erreichte 2016 im ersten Wahlgang 35,05 Prozent, in der Stichwahl 46,21 Prozent.