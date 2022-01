Bundesregierung: Zweiter Geburtstag, aber niemand feiert bei ÖVP und Grünen

Die Bundesregierung von ÖVP und Grünen ist seit zwei Jahren im Amt. Nicht einmal Halbzeit also, aber die Koalition wirkt bereits wie in Endzeitstimmung. Doch es gibt auch gute Gründe, die gegen Neuwahlen sprechen.

Gefühlt ist es schon viel länger her, aber vor exakt zwei Jahren hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit den Worten "Wir haben das gemeinsam ganz gut hingekriegt" die neue türkis-grüne Bundesregierung angelobt. Das war am 7. Jänner 2020, und seither ist ungeheuer viel passiert. Heute, am zweiten Geburtstag der Koalition, ist kaum jemand zum Feiern zumute. Eine Zustandsbeschreibung.

Causa Kurz

Die Regierung von ÖVP und Grünen befindet sich gleich aus mehreren Gründen in Endzeitstimmung. Der ...