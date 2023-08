Bundesschulsprecherin vermisst Umsetzung von Forderungen

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres hat die scheidende Bundesschülervertretung (BSV) Bilanz gezogen. Obwohl es bei vielen Forderungen an der Umsetzung mangle, fühlte sich Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer durchaus von der Politik gehört, wie sie am Dienstag bei einer Pressekonferenz erklärte. Am 17. September wird ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger gewählt. Wie Schmudermayer wird auch er oder sie aus den Reihen der ÖVP-nahen Schülerunion kommen.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Schülervertreterin Schmudermayer zog Bilanz