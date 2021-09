Bundesschulsprecherin will Sommerschule in allen Ferien

Die neue Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger (18) will die Sommerschule auf alle Ferien ausweiten. Das derzeit nur in den letzten beiden Sommerferienwochen bestehende Angebot solle auch etwa in Herbst- oder Weihnachtsferien stattfinden, so Öllinger bei einer Pressekonferenz am Montag. Die aus Perg (OÖ) stammende Schülerin des Europagymnasiums Baumgartenberg ist am Wochenende zur Bundesschulsprecherin für das Schuljahr 2021/22 gewählt worden.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMM Öllinger wurde am Wochenende gewählt