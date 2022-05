Bundesstaatsanwalt oder: Papier ist geduldig

Von der Umsetzung ist eine unabhängige Weisungsspitze noch weit entfernt. Warum eigentlich?

Jahrelang war die ÖVP dagegen gewesen, im Februar des Vorjahres war sie - auch angesichts zahlreicher Vorwürfe gegen eigene Parteigänger - plötzlich dafür: Die Kanzlerpartei schwenkte auf den Kurs der Grünen ein und ist seither auch für die Einrichtung eines unabhängigen Bundesstaatsanwalts.

Diese unabhängige Weisungsspitze soll die Unabhängigkeit der Justiz insofern stärken, als etwa in clamorosen Fällen - also in Fällen, die besonders viel mediale Aufmerksamkeit erregen - die zuständigen Staatsanwälte nicht mehr an die Justizministerin, den Justizminister, ...