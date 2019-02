Burgenlands scheidender LH Niessl blickte dankbar zurück

Wohl zum letzten Mal sind Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und sein designierter Nachfolger Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch in dieser Konstellation vor die Presse getreten. Der scheidende Landeschef blickte dabei mit Dankbarkeit zurück auf seine Tätigkeit. Der Weg, den das Burgenland in den vergangenen 18 Jahren gegangen sei, trage vielfach Niessls Handschrift, stellte Doskozil fest.

/APA/KATHRIN SPALTL Niessl in seiner letzten Pressekonferenz