Burschenbundball Linz - Bisher 300 Zusagen zur Gegendemo

Bis Samstagmittag hatten knapp 300 Personen ihre Teilnahme an der Protestkundgebung des Bündnisses "Linz gegen Rechts" gegen den Burschenbundball am Abend im Palais Kaufmännischer Verein zugesagt. Mehr als 850 meldeten via Facebook den Organisatoren ihre Interesse an, am späten Nachmittag bei der Demo durch die Innenstadt mitzugehen.

Um 17 Uhr setzt sich der Zug vom Pfarrplatz Richtung Landhaus in Bewegung, dann geht es weiter bis zum Martin-Luther-Platz. Dort soll um 18 Uhr die Abschlusskundgebung beginnen. Rund um das Palais, das sich nur eine Seitenstraße davon entfernt befindet, gilt ab 16.30 Uhr ein Platzverbot, das spätestens am Sonntag 6 Uhr aufgehoben werden soll. Anzeige Die Kundgebung richtet sich aber nicht nur gegen den - laut Eigendefinition des Burschenbundballs - "Traditionsball der in Oberösterreich lebenden Mitglieder von nationalen waffenstudentischen Verbindungen, ihrer Angehörigen und Freunde", sondern auch gegen Türkis-Blau im Bund und Schwarz-Blau im Land Oberösterreich. So lautet das Motto auch "Champagner für euch. 12-Stunden-Tag für uns ?!" Als Beweis, dass sich Protest auszahle, sieht es das Bündnis, dass das Rektorat der Johannes-Kepler-Uni heuer der "rechtsextremen Großveranstaltung" fernbleibe. Ein Inserat des Alumniklubs Kepler Society im Heft des Burschenbundballs war Anlass für den Rückzug. Dort wurde mit den Worten "...und bleiben wir doch treu" um Mitglieder geworben. Die Zeile stammt aus einem deutschen Volks- und Studentenlied, das in der NS-Zeit "Treuelied" der SS wurde. Deshalb hatte das Linzer Rektorat seine Ball-Teilnahme abgesagt. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) will den Ball hingegen besuchen. "In einer Zeit, wo OÖ österreichweiter Spitzenreiter bei rechtsextremen Straftaten ist, sollte er sich lieber auf andere Aufgaben konzentrieren!", mahnte das Bündnis. Auch Rot und Grün im Land hatten Stelzers Zusage scharf kritisiert. Das Bündnis "Linz gegen Rechts" gründete sich im Oktober 2013 und versteht sich als "breiter, antifaschistischer und internationalistischer" Zusammenschluss. Mittlerweile gehören ihm mehr als 60 Organisation an. Quelle: APA