Busek: Ausstieg aus UNO-Migrationspakt schwer erklärbar

Nach dem angekündigten Ausstieg aus dem UNO-Migrationspakt hält die Kritik an der Entscheidung der ÖVP-FPÖ-Koalition an. So meinte Ex-Vizekanzler Erhard Busek (ÖVP) im "Standard" (Montag), dass es "schwer erklärbar" sei, dass sich Österreich "verabschiedet, nachdem (Sebastian) Kurz mitgewirkt hat". Die Verhandlungen zum UNO-Migrationspakt fanden statt, als dieser noch Außenminister war.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Der Ex-Vizekanzler übt Kritik an der Regierungsentscheidung