Buwog-Prozess mit Causa Telekom/Valora fortgesetzt

Im Korruptionsprozess gegen die beiden Ex-Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger sowie drei ehemalige Manager der teilstaatlichen Telekom Austria hat am Dienstag, am ersten Verhandlungstag, die Anklagebehörde ein Sittenbild an illegaler Parteienfinanzierung an ÖVP, SPÖ und FPÖ gezeichnet. Finanziert wurde dies aus "Schwarzen Kassen" der Telekom in den Jahren 2004 bis 2008.

SN/APA/HANS PUNZ / APA- POOL Meischberger, Hochegger, Fischer auf der Anklagebank