BVT-Affäre: Ex-Chef Gridling kritisiert Nehammer

Über fünf Jahre nach der Razzia im BVT am 28. Februar 2018 die zur Neugestaltung des Staatsschutzes führte, meldet sich dessen ehemaliger Direktor zu Wort

Peter Gridling, er war von 2008 bis Ende September 2020 Direktor des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und damit Leiter der obersten Staatsschutzbehörde im österreichischen Innenministerium, übte in einem Gespräch in der ZIB2 Kritik an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Nämlich dafür, dass dieser die Razzia im Mai 2018 in einer Aussendung als "selbstverständlich mit der neuen Volkspartei abgestimmt und akkordiert" bezeichnete. "Ich hätte mir mehr Unterstützung gewünscht", sagte Gridling im ZiB2-Interview.

Für den ehemaligen Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist es der erste öffentliche Auftritt seit längerem, ließ er die Vorgänge rund um die Razzia doch weitgehend unkommentiert. "Klar ist heute - und das ist nun aus vielen Dokumenten klar ersichtlich -, das war keine Panne. Die FPÖ hatte die Absicht, "aufzuräumen", die ÖVP ließ sie gewähren und die WKStA ließ sich treiben", sagte Gridling im Interview mit dem "Falter" am Freitag (online).