BVT-Ausschuss: Faymann kommentiert Regierungskrise nicht

Altkanzler Werner Faymann (SPÖ) lässt sich auch durch das Platzen der türkis-blauen Koalition nicht aus der innenpolitischen Abstinenz locken. "Ich habe, seit ich ausgeschieden bin, keine Kommentare abgegeben. Das behalte ich so bei", sagte der frühere SP-Politiker beim Eintreffen im BVT-Untersuchungsausschuss, wo Faymann heute auf Wunsch von ÖVP und FPÖ befragt wurde.

Faymann war von 2008 bis 2016 Österreichs Bundeskanzler. Wieso ihn ÖVP und FPÖ in den U-Ausschuss geladen haben, war im Vorfeld nicht klar und blieb auch in der knapp 40-minütigen Befragung rätselhaft. Verfahrensrichter Eduard Strauß fiel bei der Erstbefragung jedenfalls nur eine einzige Frage ein: "Haben sie Wahrnehmungen zu einem der Beweisthemen?"

Faymann konnte inhaltlich nichts zum Untersuchungsthema beitragen und betonte, mit dem BVT nur beim Nationalen Sicherheitsrat zu tun gehabt zu haben. "Das sind schon alle meine Wahrnehmungen", so Faymann. Denn für das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sei er als Bundeskanzler nicht zuständig gewesen.

ÖVP-Abgeordneter Friedrich Ofenauer wollte von Faymann dann ausführlich wissen, wie Ministerbüros funktionieren. Außerdem interessierte ihn, ob Faymann informiert wurde, als gegen seinen Vorgänger Alfred Gusenbauer in der Causa Lansky ermittelt wurde (nein) und als das Verfahren dann eingestellt wurde (ebenfalls nicht).

Hans-Jörg Jenewein von der FPÖ interessierte dann, ob Faymann von seinem Kabinett auf Sitzungen des Nationalen Sicherheitsrats vorbereitet wurde. Hätte er eine Frage gehabt, "hätte ich die zuständige Ministerin gefragt", meinte Faymann. Und ob er schon einmal im Staatsarchiv gewesen sei? "Nein."

SPÖ, NEOS und Liste JETZT hatten ohnehin keine Fragen an den Altkanzler. NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper kritisierte schließlich, dass Faymanns Anwesenheit nur der "lächerlichen Ladungspolitik" der ÖVP geschuldet sei. Nach nicht einmal 40 Minuten war die Befragung dann vorbei.

Auch bei seiner zweiten Befragung im BVT-Untersuchungsausschuss hat der vermeintliche Belastungszeuge Christian M. nichts Belastendes vorgebracht. Vielmehr empfahl er, "sich vom Gedanken des Politthrillers zu lösen".

M. war der Staatsanwaltschaft vom Innenministerium als möglicher Belastungszeuge in der Affäre genannt worden, hatte aber dort dem Vernehmen nach kaum Belastendes gegen die Führung des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung vorgebracht. Ähnlich lief seine erste Befragung im U-Ausschuss Mitte Oktober ab.

"House of Cards"-Verhältnisse sah M., der als eine der wenigen im Ausschuss befragten Exekutivbeamten noch immer als Referatsleiter im BVT tätig ist, im Bundesamt soundso nicht. Er habe seine Arbeit unter Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ganz genauso gemacht wie bei dessen (schwarzen) Vorgängern.

Dass es Direktzugriffe des Ministeriums auf einzelne BVT-Mitarbeiter gab, bestätigte M., hält das aber nicht für unüblich. Parteipolitische Einflussnahme im Bundesamt bzw. ein politisches Netzwerk dort bestätigte der Referatsleiter zumindest nicht: "Derartige Wahrnehmungen, die ich belegen könnte, habe ich nicht." Über politische Wunschbesetzungen im Bundesamt wusste der Referatsleiter ebenfalls nichts zu berichten. Probleme mit der politisch links stehenden Leiterin des Extremismusreferats Sibylle G. hatte M. nach eigener Aussage nicht. Dass diese die Razzia in ihrem Bereich als Angriff empfunden habe, sei 100-prozentig nachvollziehbar.

Zur Frage, ob BVT-Daten parteipolitisch verwendet wurden, meinte M: "Ich wäre entsetzt, wenn unsere Daten nicht politisch verwendet würden." Hintergrund der Frage des freiheitlichen Fraktionsführers Hans-Jörg Jenewein war wohl, dass Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) sich angeblich Material für die ÖVP-Nationalratswahlkampagne vom BVT besorgen hat lassen.

Betont wurde von M., dass sich der Umgang mit klassifizierten Akten seit der Razzia im BVT geändert habe. So seien Sensibilisierungsveranstaltungen abgehalten worden, auch Schulungen im Bereich Recht. Zudem sei die Ausstattung verbessert worden.

Die Befragung des früheren Abteilungsleiters im Verfassungsschutz Martin W. fiel allerdings aus. Er gilt als Hauptbelastungszeuge, wurde vom Büro des scheidenden Innenministers Herbert Kickl (FPÖ) an die Staatsanwaltschaft vermittelt und hätte heute zum zweiten Mal aussagen sollen. Er sagte sein Kommen wegen Krankheit ab.

Der BVT-Untersuchungsausschuss wird durch die bevorstehenden Neuwahlen in Richtung eines raschen Endes gedrängt. Einige zentrale Auskunftspersonen sollen aber schnell noch in den Terminplan gequetscht werden, so die Verständigung der Fraktionsführer Dienstagnachmittag gemäß Informationen der APA.

Neben den beiden für kommende Woche ohnehin anberaumten Sitzungen, bei denen unter anderen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) erwartet werden, sind insgesamt noch drei bis vier Sitzungen vorgesehen.

Denn in der übernächsten Woche war bisher nur ein Ausschusstag eingeplant, nämlich am 5. Juni. Dieser wird durch Sitzungen am 3. (mit einer Auskunftsperson) und am 4. Juni (mit drei Auskunftspersonen), also Montag und Dienstag ergänzt. Sollte der Eurofighter-Ausschuss keine zusätzlichen Befragungen planen, tagt der BVT-Ausschuss auch noch am 7. Juni.

In der Woche darauf dürfte der Nationalrat die Neuwahlen beschließen, weshalb dann keine Befragungen mehr möglich sind. Von jenen Personen, die für danach geladen waren, sollen nun die prominenteren in eine der Zusatzsitzungen vorgezogen werden, damit sie noch gehört werden können.

Dabei soll es sich um BVT-Generaldirektor Peter Gridling, Nationalratspräsident und Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP), ÖVP-Bundesgeschäftsführer Axel Melchior und den ehemaligen BVT-Spionagechef P. handeln. Da gegen letzteren Verfahren laufen, ist freilich sehr wahrscheinlich, dass er großteils von seinem Entschlagungsrecht Gebrauch macht.

Zwei jener Auskunftspersonen, die jeweils bisher abgesagt haben, sollen ebenfalls noch in den Ausschuss gedrängt werden. "Belastungszeuge" Martin W. hat sich heute mit einem Spitalsaufenthalt entschuldigt. Hier soll geprüft werden, ob die getätigten Angaben korrekt sind. Sogar mit Beugestrafen bzw. Vorführung bedroht wird Mario F., ein ehemaliger Mitarbeiter des Verteidigungsressorts, der im BVT unter Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) Karriere machen sollte und sich bisher mit aus Sicht der Opposition fadenscheinigen Ausreden vom Ausschuss fern gehalten hat.

Ein grundsätzliches Problem hat der Ausschuss jedenfalls durch das plötzlich enge Zeitkorsett. Sollte in der Woche vor Pfingsten eine der Auskunftspersonen aus welchen Gründen immer ausfallen, kann er nicht mehr befragt werden.

Quelle: APA