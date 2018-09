BVT-Ausschuss: Fraktionen für Rückgabe der Lansky-Mails

Die Fraktionen im BVT-Untersuchungsausschuss haben sich am Mittwoch nahezu einhellig dafür ausgesprochen, die im Parlament vorliegenden E-Mails des SP-nahen Rechtsanwalts Gabriel Lansky "zurückzugeben". Damit reagieren sie auf Proteste der Rechtsanwaltskammer gegen die Auswertung der Mails. Mittlerweile gehen die Befragungen im BVT-Untersuchungsausschuss weiter.

Am Mittwoch startete der zweite Tag der Zeugenbefragungen, der unter anderem die Hintergründe der Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung aufklären soll. Die von einem FP-nahen Polizisten geleitete Razzia am 28. Februar wurde vom Oberlandesgericht (OLG) Wien für rechtswidrig erklärt. Dazu sollen im Lauf des Tages drei Zeugen befragt werden.

Vor Beginn der Befragungen plädierte FPÖ-Fraktionschef Hans-Jörg Jenewein dafür, die dem Ausschuss vorgelegten E-Mails des SP-nahen Anwalts Lansky zurückzugeben. Gegen die Übermittlung dieser rund 500.000 Mails an den Ausschuss hatte zuletzt die Rechtsanwaltskammer protestiert. Präsident Rupert Wolff kritisierte gegenüber der APA "massiven Rechtsbruch" und befürchtet eine Verletzung des Anwaltsgeheimnisses.

"Diese E-Mails haben im Parlament nichts verloren, die brauchen wir nicht", forderte Jenewein eine Rückstellung der vom Justizministerium übermittelten Akten. SPÖ, NEOS und Liste Pilz schlossen sich dem grundsätzlich an und betonten wie die FPÖ, dass das Parlament diese Unterlagen gar nie explizit angefordert habe. Stephanie Krisper (NEOS) und Peter Pilz betonten außerdem, dass sie selbst bzw. ihre Mitarbeiter die E-Mails bisher gar nicht eingesehen hätten.

Einzig Werner Amon von der ÖVP äußerte "Verständnis" dafür, dass die Justiz die Unterlagen des Anwalts ans Parlament geschickt hat. Er erinnerte daran, dass die E-Mails am Beginn der BVT-Affäre standen. Dies deshalb, weil Lansky dem Verfassungsschutz vorgeworfen hatte, die Unterlagen nicht gelöscht zu haben, obwohl das Amt dazu verpflichtet gewesen wäre. Amon dazu: "Wie will man sonst feststellen, ob es diese Daten sind, wenn man den Vergleich nicht hat?"

Am Mittwoch geladen sind drei teils ehemalige Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz. Zunächst kommt die Leiterin der Rechtsabteilung, Michaela K., die im Zuge der umstrittenen Hausdurchsuchungen die Staatsanwältin auf die problematische Vorgangsweise beim Umgang mit heiklen beschlagnahmten Informationen hingewiesen haben soll.

So soll die BVT-Mitarbeiterin mehrmals auf drohende Konsequenzen wie Vertrauensverlust bei ausländischen Nachrichtendiensten hingewiesen haben. Zu Mittag muss ein Mitarbeiter der EDV-Abteilung im Ausschuss erscheinen. Er kritisiert dem Vernehmen nach in einem Aktenvermerk, dass viel zu viele und teils unbeaufsichtigt Daten sichergestellt worden seien und die Datensicherheit nicht gegeben gewesen sei.

Dritte Auskunftsperson am Mittwoch ist der frühere BVT-Referatsleiter Nachrichtendienst - er ist Beschuldigter im BVT-Ermittlungsverfahren, könnte sich also teilweise der Aussage entschlagen. Sowohl in seinem Büro als auch an seiner Wohnadresse fanden Ende Februar Hausdurchsuchungen statt, vom Oberlandesgericht im Gegensatz zum Großteil der Durchsuchungen übrigens als rechtmäßig gewertet. Er soll im Untersuchungsausschuss den Ablauf der Hausdurchsuchung schildern. Auf seinem Arbeitstisch wurden dem Vernehmen nach klassifizierte Unterlagen gefunden, weshalb er Ende Mai entlassen wurde.

