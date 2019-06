BVT-Ausschuss könnte nach der NR-Wahl Revival erleben

Der parlamentarische BVT-Untersuchungsausschuss könnte nach der Nationalratswahl ein Revival erleben. Zumindest zeigten sich alle Parteien - bis auf die ÖVP - offen für eine Fortsetzung in der nächsten Legislaturperiode, berichtete der "Standard" laut Vorabmeldung in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe.

SN/APA/HANS PUNZ Der U-Ausschuss könnte weitergeführt werden