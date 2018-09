BVT-Ausschuss: Polizei und Staatsanwalt schlichen sich bei Geheimdienst ein

Am ersten Befragungstag des BVT-U-Ausschusses steht die Hausdurchsuchung Ende Februar im Fokus. Die Opposition vermutet, dass die Hausdurchsuchung überschießend war und vor allem dazu dienen sollte, dass ein Polizeikommandant mit FPÖ-Kontakt an sensible Daten aus dem Geheimdienst kommt.

Nach der Befragung des Sicherheitsbeamten im BVT-U-Ausschuss wird klar, dass sich die Polizeibeamten und die Staatsanwältin bei der Razzia den Zugang in das Hauptquartier des heimischen Geheimdienstes erschlichen haben. "Sie haben vorgegeben, dass sie einen Termin haben", erklärt der Sicherheitsbeamte. Das war jedoch eine glatte Lüge. Nachdem die Beamten erst einmal auf dem Grundstück des BVT waren, wurde klar, dass es sich um eine Razzia handelt. Die Sicherheitsbeamte durften nicht mehr kommunizieren und die Sicherheitsanlage nicht mehr bedienen. Gewalt und die Suspendierung wurden angedroht. "Normalerweise habe ich von Kollegen nichts zu befürchten", sagt der BVT-Beamte vor dem U-Ausschuss aus. "Der Durchsuchungsbefehl wurde nicht vorgelegt mit der Begründung, dass dieser nur den Kollegen vorgelegt werden muss, gegen die ermittelt wird." Das Tor wurde blockiert.

"Wir boten an, die Kollegen bei der Razzia zu begleiten, das wurde abgelehnt." Die Sicherheitsbeamten musste die zentrale Zutrittskarte weitergeben. Das bedeutet Zugang zu allen sensiblen Bereichen, zu allen streng geheimen Daten. Eine Sicherheitspanne, die zeigt wie einfach die Polizeibeamten in das Geheimdienst-Hauptquartier kamen. Der BVT-Beamte hatte den Eindruck, dass die Razzia zwar rechtens war, allerdings soll die zuständige Staatsanwältin die Hausdurchsuchung nicht geleitet haben. "Herr des Verfahrens war der EGS-Kommandant", so der BVT-Beamte. Jener EGS-Kommandant, der lokaler FPÖ-Politiker ist und eigentlich gegen Drogendealer und Handtaschenräuber vorgeht. Als "Überfall", wie die Razzia in Medien immer wieder beschrieben wurde, sah der Sicherheitsbeamte die Hausdurchsuchung nicht.