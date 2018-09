BVT-Ausschuss - Rauswurf aus "Berner Gruppe" stand im Raum

Die umstrittene Hausdurchsuchung beim BVT hat offensichtlich tatsächlich zu einem massiven Imageverlust bei ausländischen Partnerdiensten geführt: Peter Pilz legte am Mittwoch im U-Ausschuss ein Dokument vor, in dem es darum geht, dass "eine Suspendierung des BVT in der Berner Gruppe im Raum" stehe. Dabei handelt es sich um einen Klub der Chefs europäischer und anderer wichtiger Geheimdienste.

Zuletzt war immer wieder die Rede davon, dass die von einem FPÖ-nahen Polizisten angeführte Razzia beim Verfassungsschutz Ende Februar dem BVT einen derartigen Vertrauensverlust eingebracht hat, dass die Zusammenarbeit mit ausländischen Diensten leidet - in offiziellen Stellungnahmen des FPÖ-geführten Innenministeriums wurde das bisher aber stets dementiert.

Pilz legte nun im U-Ausschuss ein Schreiben der Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft von Ende Juni an den Direktor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) vor. Nach einer kurzen Diskussion der Fraktionsführer mit dem Verfahrensrichter wurde vereinbart, dass er das Dokument, das nicht aus den Akten des Ausschusses stammt, unter bestimmten Bedingungen in Anwesenheit der Journalisten verwenden darf.

In dem Schreiben heißt es, dass die Leiterin der BVT-Rechtsabteilung, Michaela K. - sie ist die erste Auskunftsperson in der Ausschusssitzung am Mittwoch - ausgeführt habe, "dass eine Suspendierung des BVT in der Berner Gruppe im Raum stehe". Dieser Klub besteht Medienberichten zufolge de facto aus den Köpfen der europäischen Nachrichtendienste, auch die USA und Israel sollen vertreten sein, Sinn und Zweck sind Austausch und gemeinsame strategische Überlegungen. Um einer Suspendierung entgegentreten zu können, benötige das BVT eine "Schadensanalyse, welche den Partnerdiensten präsentiert werden könne".

Die BVT-Rechtsexpertin habe demnach eine Stellungnahme verlangt, welche ausländischen klassifizierten Dokumente in Papierform bei der Hausdurchsuchung sichergestellt wurden, sowie eine Bestätigung über eine Vereinbarung zwischen BVT und Staatsanwaltschaft zur Kontaktaufnahme, wenn beschlagnahmte ausländische elektronische Informationen in den Ermittlungsakt kommen. Michaela K. gab an, sie sei vom - zwischenzeitlich suspendierten, dann wieder eingesetzten - BVT-Direktor Peter Gridling beauftragt worden, diesbezüglich Kontakt zur Korruptionsstaatsanwaltschaft aufzunehmen.

Die Staatsanwaltschaft gab in dem Schreiben an, dass sie noch ein als "SECRET" eingestuftes Dokument habe, "welches dem BVT vom BfV (dem deutschen Bundesamt für Verfassungsschutz, Anm.) zur Verfügung gestellt" worden sei. Dieses Dokument sei "vom Beschuldigten entgegen den internen Vorschriften des BVT in seinem Büro aufbewahrt" worden. Laut Pilz handelt es sich dabei um Bernhard P., den mittlerweile entlassenen BVT-Referatsleiter Nachrichtendienst, der am Nachmittag in den U-Ausschuss geladen ist. Ob der deutsche Geheimdienst davon Kenntnis erlangt habe, würde die Zeugin nur in vertraulicher Sitzung beantworten, wie sie sagte.

Bemerkenswert ist auch, was die Korruptionsstaatsanwaltschaft zu den sichergestellten elektronischen Daten festhält: Der Auswertungsprozess habe erst begonnen, heißt es in dem Schreiben von Ende Juni. "Nach derzeitigem Stand sind keine ausländischen klassifizierten Dokumente vorhanden." Eine "gesicherte Auskunft" sei aber aktuell "nicht möglich", "weil nach den derzeitigen Erkenntnissen aus dem Verfahren in mehreren Fällen die internen Vorschriften des BVT betreffend die Speicherung, Verschlüsselung, Aufbewahrung und die Verarbeitung von klassifizierten Dokumenten von den Mitarbeitern nicht eingehalten wurden". Es könnte also sein, dass noch derartige Unterlagen gefunden werden.

Pilz fragte die Zeugin, ob ihr bekannt sei, dass bei BVT-Beamten Beweise gefunden worden seien, dass sie geheime Akten von zuhause an Dritte weitergegeben haben. Ihres Wissens nach gebe es dazu ein anhängiges Verfahren, erklärte die Rechtsexpertin.

Zuvor hatte Zeugin Michaela K. berichtet, dass die Generaldirektorin für die Öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis, über die Hausdurchsuchung im Verfassungsschutz am 28. Februar nicht vorab informiert war. Michaela K. sagte, dass sie selbst von der (da bereits laufenden) Razzia von einem Kollegen am Rande einer Sitzung im Innenministerium erfahren habe. Sie habe daraufhin Kardeis, die nach ihrer Wahrnehmung ebenfalls nicht Bescheid wusste, über die Vorgänge informiert. Danach sei sie in das BVT zurückgekehrt, weil zu diesem Zeitpunkt weder Direktor Peter Gridling noch sein Stellvertreter im Haus waren.

Grundsätzlich bestätigte die Zeugin die bisher bekannten Abläufe: Demnach hat sie die zuständige Staatsanwältin Ursula Schmudermayer auf die Sensibilität der Arbeit des BVT hingewiesen und sie gebeten, beschlagnahmte Unterlagen zu versiegeln. Dies wurde aber abgelehnt. Später wies Michaela K. die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch schriftlich darauf hin, dass dem BVT beträchtlicher "Reputationsschaden" drohen könnte, wenn Informationen über die sensible Zusammenarbeit mit ausländischen Partner-Geheimdiensten an die Öffentlichkeit durchsickern sollten.

Auch an den Ausschuss appellierte Michaela K. in diesem Zusammenhang, mit Unterlagen sensibel umzugehen. Insbesondere mit einem im Gefolge der Hausdurchsuchung zusammengestellten und als "streng geheim" eingestuften Akt. Zumal ein Teil dieser Unterlagen an die Medien gelangt bzw. von anderen Behörden niedriger klassifiziert worden sei. Nicht jedes Dokument darin sei für sich genommen brisant, aber in seiner Gesamtheit seien die Unterlagen sensibel. Denn würde das Vertrauensverhältnis zu internationalen Partnerdiensten gestört, könnte das auch die öffentliche Sicherheit gefährden. Im Übrigen führe das BVT verdeckte Ermittlungen durch und müsse seine Quellen schützen. Die Veröffentlichung der Namen der Mitarbeiter könne daher im Extremfall Leben gefährden, so die Beamtin.

Vor den Befragungen im BVT-Untersuchungsausschuss sprachen sich die Fraktionen nahezu einhellig dafür aus, die im Parlament vorliegenden rund 500.000 E-Mails des SP-nahen Rechtsanwalts Gabriel Lansky "zurückzugeben". Damit reagieren sie auf Proteste der Rechtsanwaltskammer gegen die Auswertung der Mails. "Diese E-Mails haben im Parlament nichts verloren, die brauchen wir nicht", sagte FPÖ-Fraktionschef Hans-Jörg Jenewein. SPÖ, NEOS und Liste Pilz schlossen sich dem grundsätzlich an und betonten wie die FPÖ, dass das Parlament diese Unterlagen gar nie explizit angefordert habe. Stephanie Krisper (NEOS) und Peter Pilz betonten außerdem, dass sie selbst bzw. ihre Mitarbeiter die E-Mails bisher gar nicht eingesehen hätten.

Einzig Werner Amon von der ÖVP äußerte "Verständnis" dafür, dass die Justiz die Unterlagen des Anwalts ans Parlament geschickt hat. Er erinnerte daran, dass die E-Mails am Beginn der BVT-Affäre standen. Dies deshalb, weil Lansky dem Verfassungsschutz vorgeworfen hatte, die Unterlagen nicht gelöscht zu haben, obwohl das Amt dazu verpflichtet gewesen wäre. Amon dazu: "Wie will man sonst feststellen, ob es diese Daten sind, wenn man den Vergleich nicht hat?"

Quelle: APA