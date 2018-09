BVT-Ausschuss: Rechtsexpertin befürchtete Reputationsschaden

Die Generaldirektorin für die Öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis, war über die Hausdurchsuchung im Verfassungsschutz nicht vorab informiert.

Das hat die Befragung der Leiterin des Rechtsreferats im BVT, Michaela K., im U-Ausschuss am Mittwoch ergeben. Sie zeigte sich zudem besorgt über den internationalen "Reputationsschaden" für das BVT durch die Razzia.

Thema der Befragungen am Mittwoch war die Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismubekämpfung (BVT) am 28. Februar. Michaela K. berichtete, dass sie selbst von der (da bereits laufenden) Razzia von einem Kollegen am Rande einer Sitzung im Innenministerium erfahren habe.

Sie habe daraufhin Kardeis, die nach ihrer Wahrnehmung ebenfalls nicht Bescheid wusste, über die Vorgänge informiert. Danach sei sie in das BVT zurückgekehrt, weil zu diesem Zeitpunkt weder Direktor Peter Gridling noch sein Stellvertreter im Haus waren.

Grundsätzlich bestätigte die Zeugin die bisher bekannten Abläufe: Demnach hat sie die zuständige Staatsanwältin Ursula Schmudermayer auf die Sensibilität der Arbeit des BVT hingewiesen und sie gebeten, beschlagnahmte Unterlagen zu versiegeln. Dies wurde aber abgelehnt.

Später wies Michaela K. die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch schriftlich darauf hin, dass dem BVT beträchtlicher "Reputationsschaden" drohen könnte, wenn Informationen über die sensible Zusammenarbeit mit ausländischen Partner-Geheimdiensten an die Öffentlichkeit durchsickern sollten.

Auch an den Ausschuss appellierte Michaela K. in diesem Zusammenhang, mit Unterlagen sensibel umzugehen. Insbesondere mit einem im Gefolge der Hausdurchsuchung zusammengestellten und als "streng geheim" eingestuften Akt. Zumal ein Teil dieser Unterlagen an die Medien gelangt bzw. von anderen Behörden niedriger klassifiziert worden sei.

Nicht jedes Dokument darin sei für sich genommen brisant, aber in seiner Gesamtheit seien die Unterlagen sensibel. Denn würde das Vertrauensverhältnis zu internationalen Partnerdiensten gestört, könnte das auch die öffentliche Sicherheit gefährden. Im Übrigen führe das BVT verdeckte Ermittlungen durch und müsse seine Quellen schützen. Die Veröffentlichung der Namen der Mitarbeiter könne daher im Extremfall Leben gefährden, so die Beamtin.

Vor den Befragungen im BVT-Untersuchungsausschuss sprachen sich die Fraktionen nahezu einhellig dafür aus, die im Parlament vorliegenden rund 500.000 E-Mails des SP-nahen Rechtsanwalts Gabriel Lansky "zurückzugeben". Damit reagieren sie auf Proteste der Rechtsanwaltskammer gegen die Auswertung der Mails. "Diese E-Mails haben im Parlament nichts verloren, die brauchen wir nicht", sagte FPÖ-Fraktionschef Hans-Jörg Jenewein. SPÖ, NEOS und Liste Pilz schlossen sich dem grundsätzlich an und betonten wie die FPÖ, dass das Parlament diese Unterlagen gar nie explizit angefordert habe. Stephanie Krisper (NEOS) und Peter Pilz betonten außerdem, dass sie selbst bzw. ihre Mitarbeiter die E-Mails bisher gar nicht eingesehen hätten.

Einzig Werner Amon von der ÖVP äußerte "Verständnis" dafür, dass die Justiz die Unterlagen des Anwalts ans Parlament geschickt hat. Er erinnerte daran, dass die E-Mails am Beginn der BVT-Affäre standen. Dies deshalb, weil Lansky dem Verfassungsschutz vorgeworfen hatte, die Unterlagen nicht gelöscht zu haben, obwohl das Amt dazu verpflichtet gewesen wäre. Amon dazu: "Wie will man sonst feststellen, ob es diese Daten sind, wenn man den Vergleich nicht hat?"

