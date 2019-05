BVT-Ausschuss: Zusatztage und mehr Zeugen pro Tag

Der BVT-Ausschuss will sich auch durch die Neuwahl nicht in seiner "Aufklärungsarbeit" bremsen lassen. Wie Ausschussvorsitzende Doris Bures (SPÖ) am Dienstag verkündete, sollen gemäß einer Verständigung der Fraktionsführer zusätzliche Sitzungen eingeschoben werden und an den einzelnen Tagen mehr Auskunftspersonen geladen werden.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Doris Bures drückt im BVT-Ausschuss aufs Tempo