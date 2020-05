BVT-Direktor Gridling geht im Herbst in Pension

Im Innenministerium wird an einer Reform des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) gearbeitet. Erste Ergebnisse könnten bald vorliegen. Sein Direktor hat seine Expertise für die Neuausrichtung eingebracht, an der Umsetzung wird er aber nicht mehr aktiv dabei sein. Wie Peter Gridling (63) gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" bestätigte, wird er im Herbst in Pension gehen.

SN/APA/HANS PUNZ Peter Gridling meldet sich im Herbst ab