BVT: Ein Skandal zieht seine Kreise

Ein ehemaliger Staatsschützer und ein Ex-FPÖ-Politiker helfen einem flüchtigen Wirecard-Manager. Wie die verschiedenen Verdächtigen und ihre Causae zusammenhängen.

Ein Zufallstreffer in den Akten zum Untersuchungsausschuss rund um die Ibiza-Affäre wächst sich zu einem handfesten Geheimdienstskandal aus. Aber von Anfang an: Im vorigen Sommer tauchen in den U-Ausschuss-Akten Chatprotokolle zwischen Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus und einem Vertrauensmann auf, der Gudenus mit Infos aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) versorgt. Der Informant nennt als Quelle immer wieder "Jan aus dem BVT". Doch es gibt und gab keinen BVT-Beamten mit diesem Vornamen. Nach der Pleite des deutschen Zahlungsdienstleisters Wirecard und ...