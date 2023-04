BVT-Prozess: Ex-Spionagechef muss vor Gericht aussagen

Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen mehrere Ex-Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) wird am Montag mit der Befragung des Ex-Spionagechefs Bernhard P. fortgesetzt. Das Verfahren habe dessen "Existenz zerstört, obwohl die Vorwürfe allesamt falsch sind", sagte dessen Verteidiger am ersten Prozesstag am Freitag. Auch wird sich zeigen, ob und inwieweit die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen wird.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Am Am Landesgericht wird der Prozess gegen Ex-BVT-Beamte fortgesetzt