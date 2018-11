BVT-U-Ausschuss erreicht vorläufigen Höhepunkt

Der Untersuchungsausschuss um die BVT-Affäre gewinnt kommende Woche an Brisanz. Mit dem Generalsekretär des Innenministeriums Peter Goldgruber und Kabinettsmitarbeiter Udo Lett stehen zwei zentrale Figuren in der Angelegenheit den Abgeordneten zur Verfügung. In den Ausschuss geladen sind auch BVT-Chef Peter Gridling sowie Dominik Fasching, der ihn während seiner Suspendierung vertreten hatte.

SN/APA/HANS PUNZ Der Ausschuss gewinnt an Brisanz