Die Opposition will Justizminister Josef Moser (ÖVP) als Zeugen in den BVT-Untersuchungsausschuss laden. SPÖ, NEOS und Liste Pilz haben sich laut "Standard" am Montag darauf verständigt, einen offiziellen Ladungsbeschluss gibt es noch nicht. Moser soll vor allem zu den Folgen der Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Stellung nehmen.

