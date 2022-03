BWL-Studenten am häufigsten im Ausland

Studierende in den Fächern Internationale Betriebswirtschaftslehre und Medizin planen am häufigsten Auslandssemester bzw. Auslandspraktika. Zu diesem Ergebnis kommt eine Sonderauswertung der jüngsten Studierendensozialerhebung des Instituts für Höhere Studien (IHS). Am wenigsten mobil sind demnach IKT-Studenten an Fachhochschulen sowie Studierende der Chemie, Pharmazie und mancher Lehramtsstudien.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Michael Reic Viele BWL- und Medizinstudenten wollen ins Ausland