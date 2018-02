Caritas klagt gegen verleumderische Online-Postings

Die Caritas hat in einer Reihe von Fällen gegen die Urheber verleumderischer Online-Postings geklagt. Wie der Wiener Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner am Freitag sagte, gab das Handelsgericht Wien bereits einer Klage statt. Der Mann, der behauptet hatte, die Caritas würde teure Handys an Flüchtlinge verteilen, soll anstatt einer Gegendarstellung nun einen Tag als Flüchtlingshelfer arbeiten.

SN/APA/HANS PUNZ Caritas-Geschäftsführer Schwertner: "Rote Linie" wurde überschritten