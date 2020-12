Caritas-Präsident Landau: "Das ist eine dramatische Herbergsuche"

Der Caritas-Präsident plädiert im SN-Interview für die Aufnahme von 100 Flüchtlingsfamilien aus Griechenland und, als eine Lehre aus Corona, für einen Regierungsbeauftragten gegen Einsamkeit.

"Österreich hat schon viel geleistet, wenn es um die Aufnahme von flüchtenden Menschen geht. Aber wie können wir zusehen, wenn Kinder auf europäischem Boden in nassen, kalten Zelten im Dreck liegen?" Das fragt Caritas-Präsident Michael Landau im SN-Interview und fordert, worum vom Bundespräsidenten und dem Salzburger Erzbischof abwärts viele in Österreich die Regierung ersuchen: die Aufnahme einiger Familien von den griechischen Lagern in Österreich. "Da geht es schlicht um humanitäre Nothilfe", sagt Landau. "Das ist eine dramatische Herbergsuche."

...