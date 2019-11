Casinos-Aktionär will Finanzvorstand Sidlo abberufen

Der größte Casinos-Aktionär, die tschechische Sazka-Gruppe des Milliardär Karl Komarek, will den in der Personalaffäre beurlaubten Finanzvorstand Peter Sidlo abberufen. Die Sazka Group bestätige, dass sie die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Casinos Austria AG gefordert hat, teilte sie am Dienstagabend mit. Zuvor hatten "Presse", "Standard" und "Kurier" darüber berichtet.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Eine außerordentlichen Hauptversammlung wurde gefordert