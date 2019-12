Casinos-Austria-Eigentümer beraten über Sidlo

Am Dienstag befassen sich die Eigentümer der Casinos Austria noch einmal mit ihrem abberufenen Finanzchef Peter Sidlo. In einer außerordentlichen Hauptversammlung auf Initiative des größten Eigentümers Sazka wird darüber beraten und eventuell auch abgestimmt, ob Sidlo noch ihr Vertrauen genießt. Der Aufsichtsrat hat Sidlo aber bereits abberufen und so die Entscheidung vorweggenommen.

SN/APA (Casinos Austria)/CHRISTOF W Peter Sidlo noch einmal Thema bei den Casinos Austria