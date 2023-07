Causa Asfinag: Strache erneut freigesprochen

Der frühere FPÖ-Chef hat einen weiteren Sieg gegen die Korruptionsstaatsanwaltschaft vor Gericht erreicht. Was dies für die weiteren Ibiza-Verfahren bedeutet.

Es ist bereits der zweite Erfolg, den der ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache heuer vor Gericht für sich verbuchen kann. Am Mittwoch wurde vor dem Oberlandesgericht (OLG) Wien sein Freispruch in der Causa Asfinag bestätigt, ein Einspruch der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) dagegen war abgewiesen worden.

Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte gegen das erstinstanzliche Urteil berufen, weil die Freisprüche gegen Strache und den Asfinag-Aufsichtsrat Siegfried Stieglitz nämlich im Zweifel erfolgt waren.

Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte dem einstigen Vizekanzler unter Türkis-Blau und dem Unternehmer Bestechung und Bestechlichkeit vorgeworfen, weil Strache für Spenden (10.000 Euro) an einen FPÖ-nahen Verein Stieglitz einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft haben soll.

Das erstinstanzliche Gericht hatte Strache und Stieglitz vor einem Jahr freigesprochen, weil ein Zusammenhang zwischen Spende und dem Agieren Straches "nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachweisbar gewesen war". Stieglitz habe für seine Bestellung zwar "unschön" interveniert - dass Strache von Spenden des Unternehmers gewusst habe, von denen sich Stieglitz den Posten im Asfinag-Aufsichtsrat versprochen haben soll, sei aber nicht bewiesen, befand man am Wiener Landesgericht für Strafsachen. Das Oberlandesgericht sah das nun ebenfalls so und fügte hinzu, dass bei Korruption die Herstellung eines konkreten Zusammenhangs besonders schwierig sei. Außerdem sei die Vergabe von Aufsichtsratsposten oft mit einer persönlichen Bekanntschaft verbunden.

Strache zeigte sich nach dem Spruch ein weiteres Mal erleichtert: "Ich habe immer gewusst, dass ich die falschen Vorwürfe im Rahmen der Verhandlung entkräften werde können und habe höchstes Vertrauen in die österreichische Gerichtsbarkeit", schrieb er auf Facebook. Aber was bedeutet das für weitere Verfahren infolge der Ibiza-Affäre?

Die in vielen Verfahren ermittelnde Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft muss sich einmal mehr Kritik gefallen lassen. Mittlerweile konnte Strache in zwei Verfahren gegen die Korruptionsjäger vor Gericht einen Freispruch erreichen. Eine ursprüngliche Verurteilung Straches in einer weiteren Causa war heuer bereits vom OLG aufgehoben worden. In Sachen Asfinag kritisierte der OLG-Richter auch, dass die WKStA entlastende Chats, die nämlich eine Freundschaft zwischen dem Unternehmer und Strache gezeigt hätten, nicht genügend gewürdigt habe. Auch in anderen Verfahren stützt sich die Staatsanwaltschaft bekanntlich vor allem auf Handy-Chats.

Auflammen wird auch die Debatte um den Ausbau der Beschuldigtenrechte, insbesondere zu einem höheren Kostenersatz bei Freisprüchen. Derzeit gibt es nach Freisprüchen im Geschworenenverfahren maximal 10.000 Euro vom Staat: aus Sicht vieler Freigesprochenen und der Rechtsanwaltskammer zu wenig. Auch die Regierung zeigte sich offen für eine Erhöhung. Gekommen ist sie bisher nicht.

Gegen Strache laufen jedenfalls weitere Ermittlungsverfahren, es geht etwa um eine Postenbesetzung bei den Casinos Austria und die FPÖ-Spesenaffäre. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.