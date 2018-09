Causa BVT - bringen Zeugen Licht in Spionage-Affäre?

Korruptionssumpf, politische Machtspielchen oder beides? Worum geht es bei dem Krimi rund um den heimischen Staatsschutz? Die Befragung der Zeugen im parlamentarischen U-Ausschuss dazu könnte erste Antworten liefern.

Korruption, Machtmissbrauch, Seilschaften. Das Parlament hat seit 1945 in 25 Untersuchungsausschüssen versucht, politische Missstände aufzuzeigen. Nicht immer erfolgreich. Denn viel hängt von der Befragung der Zeugen ab. Heute, Dienstag, sind die ersten Auskunftspersonen im U-Ausschuss zur Affäre rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) am Wort. Die Opposition erhofft sich Klarheit in der heiklen Causa.