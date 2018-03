Causa BVT: Es geht um die österreichische Staatssicherheit

Eine Wiener Polizeieinheit führte bei Verfassungsschützern eine Razzia durch. Ging dabei alles mit rechten Dingen zu?

Im Justizministerium wird derzeit auf Hochdruck ein überaus brisanter Fall geprüft. Auf dem Spiel steht nichts Geringeres als die österreichische Staatssicherheit.

Was ist passiert? Hohe Beamte des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) - darunter der Chef Peter Gridling - sollen in eine Affäre rund um nordkoreanische Pässe, die über Österreich nach Südkorea gekommen sein sollen, und nicht ordnungsgemäß gelöschte Daten verwickelt sein.

Der Verdacht des Amtsmissbrauchs steht im Raum, die Wirtschafts und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt, eine Hausdurchsuchung im BVT-Hauptquartier wurde durchgeführt. Alle Beschuldigten weisen die Vorwürfe von sich.

Doch mittlerweile wurde aus der Causa eine politische Affäre. Grund dafür: Der zuständigen Staatsanwältin wurde zur Razzia in den Räumlichkeiten des BVT nicht das für interne Ermittlungen zuständige Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) zur Seite gestellt.

Die Sicherungsmaßnahmen bei der Durchsuchung führte die "Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität" (ESG) durch. Dessen Leiter, Wolfgang Preiszler, ist FPÖ-Lokalpolitiker.

BVT-Affäre schlägt hohe Wellen

Das Nachrichtenmagazin "profil" sowie die Tageszeitung "Standard" erhoben schwere Vorwürfe am Ablauf der Hausdurchsuchung. Angeblich sei bei der Sicherung von Daten auch eine "Extremismusdatei" dabei gewesen. Diese beinhalte nicht nur BVT-Ermittlungen zu Fundamentalismus und Islamismus. Auch Erkenntnisse des Verfassungsschutzes zu Österreichs Burschenschaftern und den rechtsextremen Identitären gehörten dazu.

"Stimmt nicht", entgegnete Christian Pilnacek, Generalsekretär im Justizministerium. "Es wurden nur Ordner mit klar ersichtlichen privaten Inhalten gesichert. Die Extremismusdatei war nicht dabei."

Tatsächlich ist in dem Durchsuchungsbefehl, der den SN vorliegt, eine lange Liste an zu sichernden Objekten genannt. Die Sicherstellung von "Kalenderaufzeichnungen, E-Mails, persönlichen Notizen . . ." sowie "Mobiltelefonen, Servern, Speicherkarten . . ." wurde angeordnet. Die Formulierung lässt jedenfalls einigen Interpretationsspielraum offen, was genau sichergestellt werden soll.

Sämtliche gesicherte Daten lagern laut Pilnacek in einem Hochsicherheitsbereich, zu dem nur die zuständige Staatsanwältin sowie ein IT-Experte Zugang hätten. Das Innenministerium habe darauf keinen Zugriff. Dazu, dass das Justizministerium über die Hausdurchsuchung nicht im Vorfeld informiert worden war, sagte Pilnacek: "Hierzu besteht keine Verpflichtung."

Dennoch wirft die Causa einige Fragen auf. Was zum Beispiel noch durch das Justizministerium geprüft wird, ist der Umstand, dass die Anordnung der WKStA von einem Journalrichter um 22.30 Uhr genehmigt worden war. Die Zeit schien also zu drängen.

Auch die Verhältnismäßigkeit der Aktion werde geprüft. Soll heißen: ob die Hausdurchsuchung auch korrekt abgewickelt wurde und ob auch wirklich jene Daten gesichert wurden, die es zu sichern galt. Dass man die ESG heranzog und nicht die interne Ermittlungseinheit, das BAK, erklärte Pilnacek vorab so: "Die Entscheidung dazu wurde von Staatsanwaltschaft und Innenministerium gemeinsam getroffen." Dennoch wolle man auch das prüfen.

All diese Punkte sollen nun vomJustizministerium geklärt werden, schon kommende Woche soll der Bericht fertig werden. Dass überhaupt eine diesbezügliche Untersuchung eingeleitet worden ist, sei kein Automatismus. Man fühle sich aufgrund politischen und öffentlichen Drucks verpflichtet, größtmögliche Transparenz in den Fall zu bringen, betonte Pilnacek.

Zuvor kommentierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Vorgänge rund um das Bundesamt als "höchst ungewöhnlich und irritierend". Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) forderte Aufklärung. Die Oppositionsparteien kündigten eine Sondersitzung im Nationalrat zu dem Thema an.

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) stellte indes BVT-Chef Peter Gridling infrage. Angesichts der im Raum stehenden Vorwürfe könne er "ja nicht so tun, als ob das nichts wäre", argumentierte Kickl. Eine Entscheidung über Gridlings Zukunft will er nächste Woche treffen.

Ex-BVT-Chef Polli: "Günstlingsnetzwerk"