Causa Casinos: Polizei holte sich Fuchs-Mails

Korruptionsermittler interessierten sich für den Nachlass des blauen Ex-Staatssekretärs im Finanzministeriums. Kalender und E-Mail Verkehr von Hubert Fuchs wurden beschlagnahmt.

Polizeieinsätze in Ministerien hat es in der Geschichte der Zweiten Republik nicht allzu oft gegeben. Filmreif muss eine derartige Aktion auch nicht sein: "Razzia klingt, als ob 50 Polizisten vorm Finanzministerium gestanden sind, mit Plastiksprengstoff das Tor gesprengt und Dutzende Leute verhaftet haben. So war es ganz und gar nicht", berichtet ein Ministeriumsinsider den SN.

Auch wenn das Einschreiten von Beamten des Bundeskriminalamts Mittwochvormittag im Finanzministerium nicht besonders spektakulär war - brisant war es dreieinhalb Wochen vor der Wahl allemal. Im Zentrum der Aktion steht nämlich die Nummer drei auf der FPÖ-Bundesliste: Hubert Fuchs, ehemaliger blauer Finanzstaatssekretär.

Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte den SN schließlich eine "freiwillige Nachschau im Rahmen der Amtshilfe seitens der Bundeskriminalamts im Auftrag der ermittelnden Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft", bei der es um "den Bereich Glücksspiel und Casino" gegangen sei.

Dem Vernehmen nach wurden E-Mails und der Terminkalender des FPÖ-Spitzenpolitikers beschlagnahmt. Die Amtshandlung dauerte zwei Stunden. Hubert Fuchs war bis Mai als FPÖ-Staatssekretär im Finanzministerium unter anderem für die Glücksspielagenden zuständig. Die Korruptionsjäger gehen dem Verdacht nach, dass es bei der Bestellung des FPÖ-Bezirkspolitikers Peter Sidlo zum Vorstand der Casinos Austria AG zu einem politischen Deal zwischen der FPÖ und dem Glücksspielkonzern Novomatic gekommen sein könnte. Bei den ehemaligen FPÖ-Spitzenpolitikern Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus hat es im Zuge der Ermittlungen bereits eine Razzia gegeben, ebenso bei Novomatic-Managern und dem blauen Casino-Vorstand Peter Sidlo.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bestechlichkeit. Der Vorwurf: Die FPÖ soll der Novomatic - Miteignerin der teilstaatlichen Casinos - zugesagt haben, sich für Liberalisierungen beim kleinen Glücksspiel einzusetzen. Im Gegenzug solle das Unternehmen dafür sorgen, dass Sidlo, der auch FPÖ-Bezirksrat war, Casinos-Finanzvorstand wird. Nach einer anonymen Anzeige hatte die Korruptionsstaatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen.

Alle Betroffenen betonten, dass an den Vorwürfen nichts dran sei. Novomatic hatte nach Bekanntwerden der Ermittlungen um einen "politischen Deal" darauf hingewiesen, dass keiner der FPÖ-Funktionäre - weder Ex-FPÖ-Chef Strache noch Ex-Staatssekretär Fuchs - in der endgültigen Verantwortung gewesen seien, um Entscheidungen für diesen Themenkreis zu treffen. An der neuerlichen Zulassung des "kleinen Glücksspiels" in Wien habe die Novomatic "auch kein wirtschaftliches Interesse mehr". Und da der Ausgang der Wien-Wahl 2020 noch offen sei, hätten Politiker "schon deswegen keine derartigen Zusagen machen" können.

Der nunmehrige FPÖ-Abgeordnete Hubert Fuchs hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe als "absurd" zurückgewiesen. Um eine "rasche Aufklärung" zu ermöglichen, hatte er angekündigt die Aufhebung seiner Immunität als Nationalratsabgeordneter zu beschleunigen.