Nach mehrjähriger Verzögerung kommt Bewegung in die Eurofighter-Ermittlungen. Der Rüstungskonzern investierte Millionen in die "politische Landschaftspflege" in Österreich.

SN/bundesheer Der (mutmaßliche) Korruptionsfall Eurofighter beschäftigt Österreich seit beinahe zwei Jahrzehnten. Hinweise auf Schmiergeldzahlungen sind mit Händen zu greifen.